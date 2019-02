James Grein, vittima del Cardinale McCarrick: sono felice che il Papa mi abbia creduto

Agenpress. James Grein è una vittima di McCarrick: è stato abusato quando aveva 11 anni. Ha portato la sua testimonianza durante l’indagine canonica contro l’ex cardinale statunitense.

“Sono felice che il Papa mi abbia creduto” – afferma in una dichiarazione – anche se “nulla può restituirmi la mia infanzia” ma “sono fiducioso di poter passare attraverso la mia rabbia per l’ultima volta.

Spero che il Cardinale McCarrick non sarà più in grado di usare il potere della Chiesa di Gesù per manipolare le famiglie e abusare sessualmente dei bambini”. “Non ci sono vincitori” – ha proseguito – ma “questa grande storica e santa situazione sta sollevando tutti i cattolici e le vittime di abusi in tutto il mondo. È tempo per noi di pulire la chiesa.

L’opera della Madonna è in corso. McCarrick ha ossessionato la chiesa negli ultimi 50 anni. Una chiesa che è stata tagliata fuori da Gesù. Gestita da uomini che hanno scelto di adorare il denaro, il potere, l’avidità. L’esatto opposto del Santo Insegnamento di Dio. Questo deve cambiare. È la Chiesa di Gesù, voglio tornare”. James Grein ringrazia la sua famiglia: “Senza la loro fede e guida sarei da qualche altra parte”.