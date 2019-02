Laura Corrotti (Lega): “Montino e Cirinnà scaricano Zingaretti poco prima delle primarie PD”

Agenpress. “Non manca molto alla data del voto per le primarie del Partito Democratico e al Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, serviva solamente una scusa per scaricare il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e l’opportunità è stata colta al volo proprio in queste ore: dopo un totale immobilismo del Comune di Fiumicino riguardo la questione dell’erosione costiera, il sindaco decide di attaccare frontalmente il candidato alla segreteria del PD, colpevole di essersi dimenticato dell’esistenza di Fregene nello stanziamento dei fondi dedicati al contrasto dei fenomeni erosivi.

Una scusa valida così anche per Monica Cirinnà, senatrice del PD, ma rimane il fatto che, giochi politici a parte, Fregene è una delle località più duramente colpite e fino ad oggi nessuno dell’amministrazione si era preoccupato prima di tale problema che porterò personalmente all’attenzione di tutti lunedì 18 febbraio in Commissione XII in occasione dell’audizione convocata proprio per discutere delle problematiche relative all’erosione costiera.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente della Commissione XII