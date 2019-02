Notte di guerriglia a Ferrara. Salvini: “Sarò presto in città per mettere un pò di cose a posto” – Video dei disordini

🔴NON LO VEDRETE NEI TIGÌ, DIFFONDETELO VOI IN RETEVideo pazzesco, roba da matti!Notte di GUERRIGLIA a Ferrara: bandd di nigeriani hanno rovesciato cassonetti, creato disordini, minacciato e accerchiato i Carabinieri.Grazie alle Forze dell’Ordine per la professionalità dimostrata, che ha evitato il peggio. Sarò presto in città per mettere un po’ di cose a posto.

Pubblicato da Matteo Salvini su Domenica 17 febbraio 2019