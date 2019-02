On. Elisabetta Gardini (Forza Italia): Diciotti, quesito farsa del Movimento

Agenpress. Il Movimento 5Stelle sveste i panni di partito giustizialista e si ritrova garantista? Nulla di più falso. Luigi Di Maio con un quesito, che in pieno stile pentastellato ha anche degli errori macroscopici e manca di domanda, ha paura di finire sotto processo e quindi vuole salvare Salvini per salvare se stesso.

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Alessandro Di Battista che in numerose apparizioni tv ha sempre sbandierato “Di Maio non farebbe come Salvini, rinuncerebbe all’immunità”. E’ evidente che non sia così.

Il Movimento propone un quesito farsa, dove bisogna dire sì per dire no, nella speranza di confondere gli iscritti. Gli italiani però non sono scemi e hanno smascherato già il giochino indegno di Casaleggio e Casalino.

Così l’europarlamentare e capogruppo di Forza Italia, Elisabetta Gardini.