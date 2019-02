On. Renata Polverini (FI): Gilet gialli, con la piega antisemita della protesta è la democrazia a rischiare

Agenpress. I gilet gialli hanno mostrato il loro vero volto che è quello antisemita e intollerante che troppo ricorda gli anni che precedettero l’ascesa di Hitler in Germania. E’ necessario ricordare le parole di Bertold Brecht che sosteneva che il grembo del mostro è ancor fecondo.

Bisogna essere duri verso ogni forma di antisemitismo e di odio razziale perché come ricordava questa mattina il produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi, ebreo, l’odio per il suo popolo è l’odio per il pensiero articolato quindi è il disprezzo assoluto per la libertà e la democrazia.

Compito della politica e delle istituzioni e’ invece quello di difendere con le unghie e coi denti l’agibilità democratica in ciascun Paese.