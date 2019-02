Presidente dei vescovi Usa, Card. DiNardo: “Gli abusi non saranno tollerati”

Agenpress. “L’annuncio della Santa Sede riguardo il Cardinale Theodore McCarrick è un chiaro segnale che gli abusi non saranno tollerati. Nessun vescovo, per quanto influente, è al di sopra della legge della Chiesa”. E’ quanto afferma in una dichiarazione il cardinale Daniel N. DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, a poche ore dal Comunicato della Congregazione della Dottrina della Fede che ha reso noto la decisione di dimettere dalla stato clericale l’ex cardinale statunitense.

“Per tutti coloro che McCarrick ha abusato – prosegue DiNardo – prego che questo giudizio possa essere un piccolo passo, tra i tanti, verso la guarigione. Per quanto riguarda noi vescovi, rafforza la nostra determinazione a ritenere noi stessi responsabili del Vangelo di Gesù Cristo. Sono grato a Papa Francesco per la determinazione con cui ha guidato la risposta della Chiesa”. E conclude con un invito: “Se avete subito abusi sessuali per mano di qualcuno all’interno della Chiesa cattolica, vi esorto a contattare le forze dell’ordine locali e la vostra diocesi o eparchia locale. I coordinatori dell’assistenza alle vittime sono a disposizione per aiutare. Siamo impegnati nella guarigione e nella riconciliazione”.