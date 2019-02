Tangentopoli, Peter Gomez: “C’è ancora chi pensa di fare politica per i propri affari”

Agenpress. Il 17 febbraio 1992, Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, veniva incastrato mentre intascava una tangente milionaria da un imprenditore che cercava di assicurarsi la vittoria nell’appalto per le pulizie dell’ospizio. Così deflagrava la stagione di Tangentopoli e prendeva le mosse l’inchiesta di Mani Pulite che si sarebbe protratta per tutto il biennio ’92-’93.

Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e coautore del libro-inchiesta Mani pulite. La vera storia, edito da Chiarelettere, traccia un bilancio di quella stagione e ragiona sui suoi legami con il presente.

A 27 anni di distanza dall’episodio del Pio Albergo Trivulzio, cosa rappresentò per il Paese Tangentopoli?

“L’arresto di Mario Chiesa diede il via a un’inchiesta che fece emergere l’esistenza di un vero e proprio sistema corruttivo. Un sistema che coinvolgeva quasi tutti i partiti e molte, se non tutte, le grandi aziende del Paese. Tangentopoli è stato un sistema capillare di mazzette e affari illeciti dai costi sociali ed economici altissimi. Un autentico danno alla collettività. Le tangenti che i partiti si dividevano determinavano un aumento bestiale dei costi soprattutto perché facevano venir meno tutti i controlli. E’ vero che le mazzette erano intorno al 5% ma le aziende poi rincaravano pesantemente i costi. Saltò qualsiasi freno. Basti pensare al caso del passante di Milano: i partiti in Consiglio comunale facevano finta di scontrarsi ma in realtà si accordavano. La democrazia non esisteva e le opere pubbliche arrivavano a costare il doppio rispetto al normale”.

Come è cambiata la corruzione rispetto al 1992?

“Oggi si cerca di mascherare la corruzione, magari sotto forma di consulenza o di false fatture. I partiti attuali costano meno, necessitano di risorse minori e, quindi, forse hanno meno incentivi a rubare. Tuttavia, molti ancora pensano di andare in Parlamento o nei Consigli regionali per poter fare affari”.

Cosa si è fatto negli anni per affrontare il problema e cosa serve ancora?

“Abbiamo alle spalle una storia legislativa di 25 anni con un minimo comune denominatore: cercare di salvare i colletti bianchi. Ma, non potendo fare interventi solo per alcuni, si è creato un danno enorme all’intero sistema. Il nostro codice di procedura penale non funziona e poi le procure andrebbero alleggerite dai processi per tutta una serie di reati che vanno depenalizzati. Si potrebbe ottenere lo stesso effetto, anche in termini di deterrenza, per via amministrativa. In questo modo le procure avrebbero più tempo e risorse per occuparsi di reati che spesso passano sotto traccia, proprio come la corruzione. Quello che è mancato in tutti questi anni è stata la spinta a rompere il circolo vizioso del legame corruttivo. Tutti hanno capito che era conveniente non parlare o al massimo dire il minimo sufficiente. In questo senso, il recente intervento in tema di anticorruzione va nella giusta direzione. Per combattere in modo più efficace la corruzione occorre, rendere più conveniente patteggiare. Chi ha prove forti a carico non deve avere alcun incentivo a restare nel processo. Serve, inoltre, rivedere il modo in cui viene scontata la pena. Non è accettabile che condannati a 4 anni non facciano nemmeno un giorno di carcere accedendo immediatamente ai servizi sociali. In altri Paesi non è così”.

Oggi vede il rischio di una nuova Tangentopoli?

“Se effettivamente la nuova legge anticorruzione, una buona riforma, riuscirà a incentivare la collaborazione potremo scoprire cose inimmaginabili. Già le vicende del Consiglio di Stato e di alcuni Tar sono il segnale di un sistema problematico su cui l’attenzione non deve mai calare. Un sistema che riporta sempre al solito problema, quello degli appalti e dei lavori pubblici. In questo settore, la repressione va potenziata, magari riducendo le regole preventive ma intensificando le sanzioni successive”.

Gianni Parlatore