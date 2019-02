Arabia Saudita. Absher: un’app per controllare le donne

Agenpress. In Arabia Saudita esiste un’app che serve a controllare sorelle, fidanzate e mogli. Si chiama Absher e si può scaricare liberamente sull’Apple store o su google.

Per tale motivo alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani chiedono ai due giganti di bannare questo programma che permette fra l’altro di stilare una lista di luoghi dove le donne possano o non possano andare, bloccare il passaporto, impedendo loro di prendere un volo internazionale senza il consenso di un maschio adulto della famiglia o persino controllare i loro spostamenti.

I due giganti della rete per ora non hanno per ora risposto alle richieste, ed è probabile che non vogliano perdere un mercato comunque interessante come quello saudita.