Diciotti. Gentiloni (PD). Il voto on line è un balletto preoccupante. Il M5S destinato ad implodere

Agenpress – “Intorno all’autorizzazione c’è un balletto preoccupante. Il ministro dell’Interno che prima mostra spavaldo l’avviso di garanzia in diretta Facebook e poi minaccia l’alleato di governo, il quale affida la sua scelta alla piattaforma della Casaleggio e associati”.

Lo dice in un’intervista a Repubblica, l’ex premier Paolo Gentiloni, per il quale “alla fine il sì all’autorizzazione a procedere per la Diciotti potrebbe anche offrire a Salvini l’occasione di fare la vittima. Ma qui c’è in ballo qualcosa di più allarmante. Si sta parlando dei principi fondamentali, dei rapporti tra poteri esecutivo, parlamentare e giudiziario”.

Secondo Gentiloni “i 5Stelle sono destinati a implodere. Per questo il centrosinistra, sebbene ammaccato, deve cogliere questa novità e può tornare competitivo”. “La mia è un’opinione politica: non mi pare ci fossero minacce alla sicurezza nazionale tali da giustificare chiusure di porti, che comunque non competono al Viminale”.

“Se c’è stato sequestro di persone o abuso di potere dovrebbe accertarlo la magistratura”. Guardando all’Italia, “dal rischio di un bipolarismo Lega-5 Stelle stiamo tornando alla possibilità di un dualismo tra centrodestra e un centrosinistra. C’è un centrodestra a guida Salvini fortissimo e un centrosinistra convalescente, ma unica alternativa in campo” aggiunge Gentiloni che auspica un Pd “guidato da Zingaretti, che dismetta ogni arroganza E torni al servizio della società. Un Pd rinnovato non è sufficiente, ma è necessario, come perno di un’alleanza più larga che comprenda l’arcipelago politico e civico e che alle Europee si esprima con la lista più larga possibile”.