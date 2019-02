Agenpress – I 52.417 votanti di oggi superano infatti i 51.677 per le Quirinarie che, nel 2015, videro Ferdinando Imposimato come “candidato” degli iscritti del Movimento. Iscritti che, tuttavia, si sono stanzialmente spaccati sulla vicenda dell’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini: In 30.948 hanno votato “no” al processo nei riguardi del leader della Lega, laddove in 21.469 si sono espressi a favore.