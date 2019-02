Diciotti. Salvini: “Luigi mi ha detto di stare tranquillo. Aspetterò sereno il responso”

Agenpress – “Luigi da subito mi ha detto: Matteo stai tranquillo, il governo siamo tutti noi, abbiamo agito insieme, in maniera limpida e responsabile. Per me conta quello”.

E’ quello che pensa il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, assicurando di non temere il “tribunale del popolo”.

“Siamo tutti sulla stessa barca”, afferma ancora Salvini, secondo cui il coinvolgimento del premier Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli nell’inchiesta “è la riprova della condivisione della nostra scelta. Ma è anche un segno che i magistrati, con tutti i problemi che dovrebbero risolvere, perdono tempo a occuparsi di cose su cui non ci dovrebbe essere proprio nulla da ridire”.

“Sarebbe assurdo che ci fossero due trattamenti diversi tra il ministro dell’Interno da una parte e il premier, l’altro vicepremier e il ministro Toninelli”.

“Secondo ciò che hanno sempre detto i 5 Stelle, dovrebbero rinunciare all’immunità. Mi auguro che anche loro, come me, si avvalgano del giudizio parlamentare, senza passare per le lungaggini processuali”.

“Aspetterò sereno il responso delle 19.30. Per me, comunque vada, sarà un successo. A prescindere dal voto su Rousseau e da quello della giunta del Senato martedì, posso assicurare che il governo non cadrà. E anche dopo le Europee, anche se si favoleggia di nuove maggioranze con Meloni e Toti, io resterò fedele alla formula attuale e al contratto con M5S. Non sono uno che cambia cavallo da un momento all’altro”.