Agenpress – “Li ringrazio per la fiducia, ma non e’ che sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al contrario. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l’ho io non vive con l’ansia”. Così’ il vicepremier Matteo Salvini, commenta a Sassari la votazione degli iscritti M5S sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.