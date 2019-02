Diciotti-Salvini. Si vota on line. Raggi, Appendino e Nogarin: “ci si difende nei processi”

Agenpress – E’ in corso la consultazione online sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau. L’inizio è slittato dalle 10 alle 11 per problemi tecnici mentre le votazioni chiuderanno alle 20. Persistono, tuttavia, “rallentamenti” sull’accesso alla piattaforma, prontamente rilevati dagli iscritti sul blog delle Stelle.

C’è stata una piccola modifica nel quesito posto agli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau. Nel testo, rispetto a quanto riportato domenica, è stato aggiunto un inciso sull’interesse dello Stato che sarebbe stato alla base o meno dell’azione del ministro Matteo Salvini. Resta invece il meccanismo secondo il quale votando Sì sulla piattaforma si nega l’autorizzazione a procedere e votando No la si approva.

Alla domanda “il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?” Le due opzioni quindi risultano: “Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere” oppure “No, non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere”. La modifica sembrerebbe essere apportata per assimilare, nelle intenzioni del M5S, ulteriormente il quesito posto agli iscritti a quello che sarà proposto domenica in Giunta delle immunità.

Virgina Raggi, Chiara Appendino e Filippo Nogarin, hanno dichiarato che voterebbero a favore. “Le responsabilità, anche politiche, devono restare personali. E’ giusto che siano i giudici a esprimersi”.

“Io non dico agli altri che cosa fare – dice Virginia Raggi – posso dire però che io un processo l’ho affrontato a testa alta e sono stata assolta. Le responsabilità, anche quelle politiche, devono restare personali”. Anche Chiara Appendino ritiene “corretto che ad esprimersi nel merito siano i giudici nei diversi gradi di giudizio”, mentre per Filippo Nogarin”ci si difende nei processi e non dai processi”.

Lo strappo alle indicazioni di Di Maio arriva da tre città governate dal Movimento 5 Stelle: Roma, Torino e Livorno. I tre sindaci, indagati o imputati per atti politici, spiegano perché il partito dovrebbe opporsi all’immunità per Salvini. Lo strappo arriva proprio nel giorno in cui la base pentastellata è stata chiamata a esprimersi sul caso Diciotti. “Ho affrontato un processo e mi hanno assolta – rivendica la raggi – le responsabilità, anche politiche devono restare personali”. Il primo cittadino aveva, sin da subito, annunciato che avrebbe rimesso il proprio mandato in caso di condanna: “Ma ero fiduciosa dell’assoluzione perché mi sono sempre comportata onestamente”. Adesso pretende che Salvini faccia lo stesso, anche se nel corso della giornata lamenta che le sue parole siano state “ingigantite” e cha dà “sostegno pieno alla linea scelta da Di Maio”.