M5S. Assemblea congiunta dei parlamentari. Di Maio. “Proporrò organizzazione centrale Movimento”

Agenpress – Luigi Di Maio a Montecitorio per un’assemblea congiunta dei parlamentari M5S. Nutritissima la presenza di esponenti del governo M5S alla congiunta. A Montecitorio sono infatti arrivati il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il titolare del Mit Danilo Toninelli, il ministro per il Sud per il Sud Barbara Lezzi, il Guardasigilli Alfonso Bonafade, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e il ministro della Sanità Giulia Grillo. “Non basta presentare una lista, abbiamo bisogno di un tessuto di amministratori sui territori. Di un’organizzazione verticale sui temi. Il tema che vorrei porre nei prossimi mesi è un’organizzazione centrale del Movimento, con una struttura verticale sui temi”, ha detto Di Maio.

Fonti parlamentari del M5S dicono che diversi parlamentari hanno apprezzato la proposta del capo politico Luigi Di Maio di un’organizzazione del Movimento sui territori. “Bella l’idea di organizzarsi sul territorio per aree tematiche, coinvolgendo dal basso gli attivisti e i portavoce a ogni livello.

“Dobbiamo andare casa per casa, da Nord a Sud, a spiegare come funziona il reddito di cittadinanza, quota 100 e tutte le misure approvate”, ha detto Di Maio.