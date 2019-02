Salvini-Diciotti. Fattori (M5S). A Rousseau 1mln di soldi “pubblici” e non posso votare

Agenpress – “L’associazione Rousseau usufruisce di 90.000 euro di soldi “pubblici” , versati dai parlamentari dai loro stipendi, dal mese di Marzo 2018. Quindi ha ottenuto circa un milione di euro per implementare la piattaforma. Ad oggi non è dato di avere né una fattura o una ricevuta del versamento né un rendiconto puntuale di come sono stati impiegati questi soldi. Almeno dovrebbe funzionare come un orologio svizzero. Non riesco neanche a connettermi.

PS: tutti i mesi verso 300 euro e chiedo gentilmente, internamente, una fattura e il rendiconto. Mai ottenuto risposta . Quindi astenersi dal dire “i panni sporchi si lavano in casa” o “questi discorsi fateli internamente” perché non funziona”.

Lo scrive in un post su facebook la senatrice M5S Elena Fattori.