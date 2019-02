Sicurezza alimentare: il ministro Grillo incontra il vice ministro cinese Sun Meijun

Agenpress. Il ministro Giulia Grillo ha ricevuto oggi al Ministero della Salute, il vice ministro per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese, Sun Meijun.

L’incontro si colloca nel quadro della collaborazione strategica tra l’Italia e la Cina, caratterizzato da una consolidata continuità di rapporti e crescente cooperazione anche nei settori della salute umana, della salute veterinaria e della sicurezza alimentare.

Al centro dell’incontro svoltosi in un clima molto cordiale il tema centrale della sicurezza alimentare. Il ministro Grillo e il vice ministro Sun hanno in particolare approfondito le procedure ispettive negli impianti di macellazione applicate nei due Paesi, i processi di trasformazione dei prodotti a base di carne suina in Cina e in Italia, i sistemi di controllo previsti dal nuovo regolamento comunitario (Reg. CE 625/2017), i controlli nella filiera lattiero casearia attuati nei due Paesi, e l’avvio di una concreta collaborazione diretta tra le Istituzioni tecnico-scientifiche dei due Paesi.

Grillo e Sun hanno preso atto con soddisfazione del crescente livello delle relazioni bilaterali nei settori di reciproca competenza, così come dei positivi sviluppi dei negoziati in corso per la firma di importanti accordi bilaterali in materia di esportazione di prodotti alimentari.