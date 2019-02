Accordo tra Francia e Germania sulla produzione delle batterie elettriche nell’industria automobilistica

Agenpress – “E’ un momento storico perché per la prima volta Francia e la Germania hanno trovato un accordo strategico e un accordo pratico sulla produzione delle batterie elettriche”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire in conferenza stampa a Berlino con il ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier, dopo l’accordo congiunto in merito alle linee guida di politica industriale europea. “La questione che ci si pone è se vogliamo essere sovrani o no”, soprattutto in merito alla concorrenza industriale con la Corea del Nord o la Cina, in particolare nell’ ambito delle batterie elettriche nell’industria automobilistica, ha aggiunto. “Vogliamo costruire la nostra autonomia e non vogliamo cederla all’estero” ha continuato il ministro francese. Riguardo alla lite commerciale con gli Stati Uniti “quello che ha fatto la nostra forza è stata l’unità che la Ue ha mantenuto dal momento dell’inizio di una guerra commerciale”.

“Sono contento che la mia iniziativa di qualche settimana fa sia stata accolta positivamente da tanti paesi europei, tra cui la Francia” ha detto il ministro Peter Altmaier. “Si vuole condividere la strategia industriale futura in materia di innovazione, intelligenza artificiale e information technology”.