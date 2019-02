Barillari (M5S). “Non è Salvini che traina il governo, è il M5S che traina il governo”

Agenpress – “Rousseau è una piattaforma che abbiamo da tantissimi anni, dire che il voto non è affidabile e manipolato è solo propaganda anti-M5S. Noi abbiamo il coraggio di far partecipare la nostra base e farla votare. Io sarei ben felice di porre tutti i miei dubbi al vaglio di chi mi ha votato. Magari non tutte le decisioni ogni giorno, ma le più importanti sì. Questa è l’espressione massima dell’art.1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Quando un cittadino è informato correttamente dai media e dalla politica stessa può prendere delle decisioni, noi dobbiamo dare questi elementi al cittadino per dargli la possibilità di partecipare sempre di più”.

Lo ha detto Davide Barillari, consigliere del M5S in Regione Lazio e Presidente della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo la consultazione online del M5S sul caso Diciotti.

Sul governo. “Soffriamo questo rapporto con la Lega ma per il momento stiamo andando avanti a governare. Mi preoccupa il fatto che la Lega, inizialmente nato come una forza anti-sistema, sia stato poi inglobato nel sistema. Spingono Salvini perché serve al sistema, vogliono far credere che stia facendo tutto lui nel governo, ma è solo propaganda. I risultati concreti, oltre la propaganda, li stiamo portando noi, non è Salvini che traina il governo, è il M5S che traina il governo”.