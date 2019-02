Becchi. Il M5S affidato a qualche azzeccagarbugli. Il voto per salvare la leadership di Di Maio

Agenpress – “Il Movimento non ha un programma né una visione del mondo. Vive una crisi d’identità da cui esce soltanto se apre un dibattito sano al suo interno”, ma “oggi sono impegnati a consolidare Di Maio e il suo cerchio magico”.

Lo dice Paolo Becchi, ex ideologo del M5S, in un’intervista al Corriere della Sera, che parla di “rivoluzione tradita” ed esclude la possibilità do sostituire Di Maio con Alessandro Di Battista. “Di Battista fa parte del cerchio magico di Di Maio. E poi lui è solo un attore, recitava e recita delle parti scritte per lui. Stop”.

A scriverle “era Gianroberto, quando era vivo. Ora va a ruota libera, si muove senza senso politico”. Becchi non risparmia una stoccata a Davide Casaleggio: “Il padre entrerà nei libri di storia. Il figlio, vedendo come funziona Rousseau, non mi sembra bravo neanche come tecnico informatico”.

Per Becchi “il Movimento si è affidato a qualche azzeccagarbugli e fa votare in Rete per difendere quella stessa immunità di un ministro che nel programma elettorale del 2018 avrebbe promesso di abolire. Hanno votato per salvare la leadership di Di Maio. E pensare che per Gianroberto Casaleggio i leader non esistevano. Esisteva la Rete. Ed era sovrana”.