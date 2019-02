Diciotti. Boccia (PD). “Di Maio sta diventando un mestierante della politica, sembra più Casini che uno dei gilet gialli”

Agenpress – “I 5 Stelle ormai sono un partito a tutti gli effetti, le parole di Luigi Di Maio sono le parole di uno che sta diventando un mestierante della politica, uno che sposta tutto su una serie di totem e non risponde alle domande dei giornalisti ricorda più Casini che i gilet gialli. Dicono che fanno le consultazioni libere, ma la piattaforma Rousseau non solo è opaca ma ha dimostrato di non essere garante di terzietà. La piattaforma Rousseau gira su un sistema che doveva essere cambiato nel 2013, è un ferro vecchio anche se sembra una macchina moderna perché gli altri hanno solo i carretti. Non credo che ieri abbiano votato in 50mila e non penso che i risultati fossero quelli lì.”.

Lo dice Francesco Boccia, deputato del PD, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo la consultazione online del M5S sul caso Diciotti.

“Confesso di non credere a chi gestisce la piattaforma Rousseau, quello è un gruppo di potere. Se fossero in buona fede dovrebbero rendere il codice sorgente e gli algoritmi visibili a tutti, oppure fare un audit e nominare un garante terzo della votazione. Perché non lo fanno? Questa piattaforma smontabile e rimontabile seleziona parlamentari e ministri della Repubblica, questo mi preoccupa. Se poi chi la gestisce fa anche attività di lobbying… Mi appello agli elettori del M5S: voglio confrontarmi con voi, ma la guida non può essere questa. Penso che Casaleggio padre e Grillo avessero in mente un’altra cosa, questa roba che è oggi il M5S mi preoccupa. Prima si ribelleranno i 5 Stelle a questa deriva guidata da Di Maio prima volteranno davvero pagina”.

Sul PD. “Il Pd è in congresso da 4 mesi, prevalgono spesso le posizioni dei gruppi parlamentari che hanno un approccio come se il Pd fosse rimasto allo scorso 4 marzo. Oggi bisogna disarticolare l’alleanza tra Lega e M5S e il Pd ha il dovere di fare questo. Io penso che da dopo le primarie vedremo un altro PD”.