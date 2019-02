Diciotti, Maullu (FdI): “M5S come Re Mida, trasformano in farsa tutto ciò che toccano”

Agenpress. “I Cinque Stelle, da quando sono al governo, hanno acquisito la singolare capacità di trasformare ogni dossier importante in un’inaccettabile farsa, rendendo del tutto impossibile l’avvio di una analisi serie e coerenti per ogni singola questione.

Ciò è risultato evidente con la Tav, attraverso la ridicola analisi costi-benefici, e appare ancora più chiaro con la gestione del caso Diciotti, affidato a un’incoerente e assurda votazione online sulla piattaforma Rousseau. È davvero inconcepibile che una decisione così importante debba essere presa da un soggetto privato, da una piattaforma che in passato ha già dimostrato tutti i suoi limiti.

È arrivato il momento che le sorti del nostro Paese ritornino in mano a politici preparati, seri e competenti, a chi ha veramente a cuore gli interessi dell’Italia. I Cinque Stelle, in questo senso, hanno dimostrato di essere soltanto dei pericolosi Re Mida che trasformano in farse tutto ciò con cui entrano in contatto”.