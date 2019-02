Diciotti-Salvini. Nugnes (M5S). Voto ci costerà caro. Non condivido le strategie di Di Maio

Agenpress – “La rete aveva già votato su questo punto quando abbiamo votato il programma. È una contraddizione forte, perché questa votazione è fuori regolamento. Nell’articolo 4 dello Statuto, che è quello che regola le votazioni, quelle di questo tipo non sono previste”.

Così la senatrice M5S Paola Nugnes critica a ‘Circo Massimo’. Nugnes è ancora in attesa del giudizio dei probiviri per il suo dissenso sul decreto sicurezza ma non teme di essere espulsa.

“Con questo voto il M5S ha perso una parte della sua natura, dal punto di vista elettorale dovrebbe costare caro. Nella mia bolla di percezione il dissenso è ampissimo”.

“Per me bisogna cercare un altro mezzo per trovare le convergenze e non cedere passo passo a ricatti. Condivido l’idea di voler andare avanti per portare avanti il programma, ma questo cedere può essere deleterio per il M5S e per il Paese. Si sta disegnando un’idea di società respingente, che fa leva sui più deboli. Siamo in recessione etica e morale, si sta dando adito a una visione di chiusura e di respingimento che non appartiene al vero Movimento”.

Riguardo al numero dei votanti, 52mila, Nugnes afferma che “è alto rispetto ad altre votazioni”, fa notare la senatrice, più volte in dissenso con la linea 5 stelle, “sono stati di più perché stavolta ha deciso di votare anche chi non era d’accordo”. E c’è anche chi ha sollevato dubbi sulla regolarità del voto: “So che non c’è un controllo terzo, ma non posso sospettare manipolazioni. Anche perché un 40% a sfavore è un dato importante per questo tipo di votazioni”. Nugnes dice di fidarsi ancora del capo politico 5 stelle: “Non ho motivi di non fidarmi di Di Maio, anche se non ne condivido le strategie”.

“Sono nel M5S dal 2007, e sono coerente nella mia posizione, che non è isolata. E voglio portarla avanti. È il Movimento che si è spostato. Posso comprendere gli obiettivi ma non condividerli. Non lascio il Movimento, continuo a combattere. Sono convinta e serena delle mie posizioni”. E se verrà cacciata? “Se accadrà non sarò stata cacciata dal Movimento ma dal partito di qualcuno che ha preso il posto del Movimento”.