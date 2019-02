Diciotti-Salvini. Vizzini (M5S). I voti dicono che siamo spaccati. Il malcontento  è diffuso

Agenpress “I numeri usciti dal voto online “raccontano un M5S spaccato. Il quesito era confuso, ma credo abbia prevalso la volontà di preservare il governo. Dopodiché abbiamo anche altri problemi”.

Per la deputata M5S Gloria Vizzini, intervistata dal Fatto Quotidiano. “Ci sono principi irrinunciabili, che vanno al di là del contratto di governo. E poi se un provvedimento non può essere toccato, noi cosa ci stiamo a fare? A fare la semplice ratifica di decisioni prese altrove?”

“Io ho votato per l’autorizzazione a procedere, perché ci si deve difendere nei processi e tutti sono uguali di fronte alla legge. E questo è sempre stato un principio cardine del Movimento. Però mi stupisce un fatto: i nostri colleghi del M5S che fanno parte della giunta per le autorizzazioni avevano spiegato di non potersi esprimere senza prima aver letto le carte sul caso Diciotti, e ora invece hanno fatto decidere chi le carte non poteva proprio leggerle”.

“Il malcontento è diffuso. Ma quello più diffuso tocca almeno una decina di miei colleghi”, aggiunge dicendosi anche contraria al disegno di legge sulla legittima difesa: “E’ un provvedimento targato Lega, ed è inutile e pericoloso, perché può far arrivare un messaggio sbagliato ai cittadini, visto che prevede la legittima difesa in caso di una generica violenza. E poi è esclusa la punibilità in presenza di un ‘grave turbamento’: ma come lo misuri? È tutto affidato alla discrezionalità del giudice”.

