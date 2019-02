Industria. Brunetta (FI): “peggior crollo dal 2009. Economia italiana di guerra”

Agenpress – “Un altro crollo pesantissimo per tutta l’industria italiana. Dati che sembrano fotografare un’economia di guerra. È questa l’impressione che si ha osservando gli ultimi dati appena pubblicati dall’ISTAT su fatturato e ordinativi dell’industria italiana riferiti al mese di dicembre. Il fatturato dell’industria è, infatti, diminuito in termini congiunturali del -3,5% nell’ultimo mese del 2018. Nel quarto trimestre dello scorso anno, inoltre, l’indice complessivo ha registrato un calo del -1,6% rispetto al trimestre precedente. Anche gli ordinativi industriali hanno registrato una diminuzione congiunturale sia rispetto al mese precedente (-1,8%), sia nel complesso del quarto trimestre rispetto al precedente (-2,0%).

A dicembre, ha spiegato l’ISTAT, tutti i raggruppamenti principali hanno segnato una variazione congiunturale negativa: -1,8% per i beni di consumo; -5,5% per i beni strumentali; -1,7% per i beni intermedi e -9,7% per l’energia. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale della nostra industria è diminuito in termini tendenziali del -7,3%, il calo peggiore dal novembre del 2009, ai tempi della Grande Recessione. Tutti i principali settori hanno registrato un segno negativo. I più rilevanti sono quelli dei mezzi di trasporto (-23,6%), dell’industria farmaceutica (-13,0%) e dell’industria chimica (-8,5%)”. ​

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia.