Industria, Zangrillo (FI): crollo del fatturato dell’industria italiana boccia le ricette del contratto di governo

Agenpress. “Ormai è quasi passato un anno da quando è cambiata la guida di Palazzo Chigi, eppure continua il mantra per cui i continui record negativi collezionati dall’Italia sono il risultato delle politiche dei precedenti premier. Verrebbe da chiedere che comunichino una data agli italiani dalla quale si potrà attribuire questi continui record negativi del Paese al Governo Conte.

E’ necessaria finalmente un’assunzione di responsabilità da parte delle forze di maggioranza in Parlamento. Il crollo del fatturato dell’industria, associato all’arretramento del PIL, all’aumento del debito pubblico e al ridursi dell’indice di fiducia delle imprese costituiscono una secca bocciatura delle ricette previste nel contratto di Governo. l Paese merita un deciso cambio di passo. E questa reazione, d’orgoglio nazionale, la può dare solo un governo politico che risponda ad un programma coerente al proprio essere. Da troppo tempo abbiamo Governi non scelti direttamente dal popolo, messi in piedi su principi di convenienza e connivenza.

Altro che cambiamento il Governo Conte è uguale a quelli Renzi e Gentiloni. E’ ora che la Lega stacchi la spina e torni a governare il Paese insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia: ogni mese perso aggiungerà nuovi danni del M5S su imprese e famiglie”.

Ad affermarlo in una nota il deputato Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio.