Italia: crollano ordini

Agenpress. In Italia a dicembre scendono sia il fatturato dell’industria, meno 7,3 per cento rispetto al dato registrato nel dicembre 2017 che gli ordinativi, meno 5,3 per cento rispetto a un anno fa.

Il dato è peggiore delle attese ed è il più basso degli ultimi 10 anni. Ovvi i riflessi sul pil del 2019. Per quanto riguarda i ricavi nel settore degli autoveicoli, hanno fatto registrare nel mese di dicembre una diminuzione del 7,5 per cento, mentre le commesse su base annua sono scese del 18,4 per cento. Si tratta della peggiore flessione del settore da luglio 2016. Aumenta lo spread tra Btp e bund tedeschi a 274 punti base, col rendimento del decennale italiano al 2,8 per cento.