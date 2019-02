Morelli (Lega). “Voto online M5S su caso Diciotti? Metodo assolutamente contestabile”

Agenpress – “I margini di trattativa col M5S ci sono. Gli italiani vogliono questa grande opera, lo dimostrano le manifestazioni non organizzate da sindacati e da partiti. La stragrande maggioranza della popolazione è per la tav, lo dicono anche i sondaggi. Magari bisogna informare di più sui dati positivi dell’avere un’opera simile rispetto a delle criticità che indubbiamente ci sono, non possiamo nasconderci, perché un progetto che ha più o meno 40 anni può essere rivisto e aggiornato, guardando le necessità dell’oggi. Detto questo, la Tav è un’opera fondamentale per il Paese e non solo per il Piemonte”.

Lo ha detto Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Riguardo la consultazione online del M5S sul caso Diciotti. “Se i 5 Stelle ritengono che quello del voto online tra gli iscritti sia un metodo giusto fanno bene –ha affermato Morelli-. Detto questo, è un metodo assolutamente contestabile. Siamo in democrazia, se per loro la democrazia è quella digitale ce ne facciamo una ragione”.