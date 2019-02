On. Serse Soverini (Area civica, Misto): Caso Diciotti, gesto Giarrusso sintomo di evidente difficoltà, MoVimento in forte imbarazzo

Agenpress. Lo dico da prodiano e certo non sono mai stato renziano ma il gesto delle manette mimato dal senatore Giarrusso è vergognoso e lo è ancora di più se rivolto alla vicenda dei genitori di Matteo Renzi.

Un gesto che denota la difficoltà in cui si trova il Movimento 5Stelle che ha venduto la sua anima per mantenere il suo posto nel governo. Di questo si tratta ed è inutile coprirsi dietro false verità, gli elettori hanno capito tutto. I pentastellati pagheranno a breve un altro dazio pesante in termini elettorali per una giravolta clamorosa.

Così l’on. Serse Soverini di Area civica gruppo Misto e coordinatore regionale dell’Emilia Romagna di Italia In Comune.