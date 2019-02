Pakistan. Il premier Imran Khan avverte l’India. Se ci attaccate risponderemo con una rappresaglia

Agenpress – “Se state pensando di lanciare un attacco al Pakistan, per il Pakistan non ci sarà altra opzione che rispondere con una rappresaglia. Sappiamo tutti che cominciare una guerra è facile, ma porvi fine sfugge al volere dell’uomo”.

E’ la minaccia del premier pachistano Imran Khan contro l’India. Delhi accusa militanti pachistani di essere dietro l’attentato di giovedì scorso in Kashmir, in cui sono morti oltre 40 militari indiani. Khan ha chiesto a Delhi di fornire le prove di un simile coinvolgimento e ha assicurato che, nel caso siano attendibili, prenderà provvedimenti.

Imran Khan ha poi invitato l’India a risolvere tutte le dispute attraverso il dialogo. “Se oggi in Afghanistan, dopo 17 anni, il mondo intero ha realizzato che quella militare non è una soluzione e che la questione deve essere risolta con il dialogo, allora non dovrebbero esserci discussioni su questo in India?”.