Roma. Convegno su: “Il risveglio del filosofo interiore. La farmacia dei filosofi nella società medicalizzata”

Agenpress – Sabato 23 febbraio 2019, presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour 50\A e domenica 24 nell’aula magna “La torre di Babele, via Cosenza 5, dalle 09:30 alle 18:00 a Roma, avrà luogo un importante convegno di Pratiche filosofiche e Counseling Filosofico. Il titolo del convegno evoca uno dei libri più letti in materia: Platone è meglio del Prozac di Lou Marinoff, che sarà lo special guest dell’evento. L’intera mattinata di sabato prevede la lezione magistrale del Prof. Marinoff a cui seguirà un ampio dibattito con il pubblico. Nel pomeriggio ci saranno due tavole rotonde: la prima, dedicata al tema della dialettica tra la Pratica filosofica e la farmacoterapia nel contesto del disagio contemporaneo, la seconda, alla formazione del professionista nelle Pratiche Filosofiche e nel Counseling Filosofico. La domenica mattina si aprirà con la lezione magistrale del Prof. David Sumiacher (l’organizzatore della International Conference 2018 in Messico), mentre il resto della giornata sarà interamente dedicata alle Pratiche filosofiche con sei laboratori in contemporanea e i feedback degli stessi in sessioni plenarie.

Il preconvegno, venerdi 22 febbraio, dalle ore 17:00, prevede una “Passeggiata Filosofica” nelle strade e nelle piazze di Roma, con un format innovativo e coinvolgente, ideato da Federico Virgilio. Il convegno è organizzato dalla Scuola Umbra di Consulenza Filosofica e dalla Scuola di Pragma, Società Professionisti Pratiche Filosofiche di Milano, in collaborazione con importanti associazioni e scuole a livello nazionale.