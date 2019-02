Tangenti Enpapi: in arresto presidente e direttore generale

Agenpress. La Guardia di finanza ha arrestato cinque persone per corruzione: il presidente e il direttore generale dell’Enpapi, Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica, un imprenditore, un avvocato e un commercialista. Questi ultimi avrebbero corrisposto ai vertici Enpapi tangenti in ambio di vantaggi economici, in particolare sotto forma di incarichi di consulenza conferiti dalle società di gestione dei fondi in cui l’Ente previdenziale ha investito, per un totale di 50 milioni di euro in compensi dal 2012.

Oltre agli arresti, è in corso in tutta Italia, una serie di perquisizioni presso studi professionali e aziende interessati dalla vicenda. La Guardia di Finanza sta procedendo, parallelamente, al sequestro di somme di denaro, beni mobili e immobili per un importo di circa 350 mila euro.

Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, ha commentato: “Apprendiamo con stupore dell’arresto dei vertici dell’Enpapi, l’ente di previdenza degli infermieri. I percorsi ordinistici e previdenziali sono ovviamente strade separate, ma ci auguriamo che questa vicenda non incida sulla gestione previdenziale degli oltre 60mila infermieri iscritti all’ente di previdenza in quanto liberi professionisti puri o con prestazioni casuali”.