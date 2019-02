Tav. Chiamparino. “LʼUnione Europea è pronta a finanziare il 50% del progetto”

Agenpress – “L’Ue ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento”.

Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. “Una ragione in più per dare il via libera ai nuovi bandi”.

“Confidiamo fortemente nel vostro senso di responsabilità nel proseguire l’opera, che è legge dello Stato”, scrivono il Comitato ‘Sì, Torino va avanti’, Associazione Osservatorio21 e ‘Si Tav Si Lavoro’ in una lettera a Hubert du Mesnil e Mario Virano, presidente e direttore generale di Telt, alla vigilia del CdA chiamato a decidere sulla pubblicazione delle gare d’appalto per proseguire i lavori della Torino-Lione.

“Non esiste alcuna condizione per non procedere nel lancio delle gare d’appalto – scrivono – come da decisioni già assunte dal Parlamento italiano nell’ambito dell’accordo internazionale Italia-Francia in vigore dal 1° marzo 2017”. Il Comitato ricorda che “gli impegni assunti e i contratti già firmati con l’Unione Europea potrebbero comportare una perdita di almeno 813 milioni di euro come finanziamento e la responsabilità erariale in capo a tutti i soggetti inadempienti”.

In questo modo, il costo dell’opera, per l’Italia, passerebbe dagli attuali 1,7 miliardi a 850 milioni. Motivo per cui si moltiplicano, in queste ore, gli appelli “Sì Tav” anche se il M5s non indietreggia e avverte: “Se partono gli appalti ci faremo sentire”.

La riunione dei vertici italo-francesi di Telt, si riuniscono martedì a Parigi con un ordine del giorno riguardante la pubblicazione di due bandi di gara per la realizzazione dell’intera tratta francese del traforo, che corrispondono poi ai tre quarti dell’infrastruttura ovvero 45 dei 57,5 chilometri totali. Il soggetto promotore della Torino-Lione ha precisato di non essere il costruttore dell’opera e di “non agire con finalità indipendenti dalle volontà dei due governi”. A patto, però, che siano espresse “secondo modalità formalmente esplicitate, istituzionalmente appropriate e binazionalmente condivise”. E’ il caso del Grant Agreement, sottoscritto nel 2015 dai due Stati con la Ue e, per Telt,”attualmente vigente e vincolante”.

Telt è una società di diritto francese, legislazione in cui vige la cosiddetta norma dissolvente che può consentire di dichiarare una procedura di gara già pubblicata “senza seguito”. “Non esistono le condizioni per continuare a tenere in sospeso le gare”, ribadiscono i sostenitori dell’opera ricordando che ulteriori rinvii comporterebbero una perdita di almeno 813 milioni di euro, tra impegni assunti e contratti già firmati con l’Unione Europea. Col rischio, tra l’altro, che i vertici del soggetto promotore siano direttamente chiamati in causa.