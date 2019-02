Brexit. May: negoziare con Ue “soluzioni alternative”. Replica: “stiamo facendo piani per tutti i possibili scenari”

Agenpress – La premier britannica Theresa May intende negoziare con l’Ue “soluzioni alternative” a margine dell’accordo sulla Brexit per “togliere dal tavolo il backstop” sull’Irlanda.

Lo ha ribadito nel Question Time prima di partire per Bruxelles. La premier ha poi ribadito che l’unico modo per evitare un no deal “è approvare un deal” o revocare la Brexit, cosa che andrebbe “contro la volontà del referendum del 2016”.

Sulla “Brexit siamo pronti. Stiamo facendo piani per tutti i possibili scenari”, ha affermato ì il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas parlando delle discussioni avute stamani dai commissari Ue, alla consueta riunione settimanale.

“Prepararsi allo scenario di una Brexit senza accordo è un dovere, è un lavoro che deve essere fatto in parallelo a tutto il resto”, ha affermato Schinas. Ad oggi, la Commissione ha presentato 19 proposte legislative per prepararsi ad uno scenario di Brexit senza accordo, sulle quali sono stati compiuti buoni progressi al Parlamento europeo e al Consiglio. Di queste, sette proposte sono state adottate o concordate dal Parlamento e dal Consiglio, mentre dodici iniziative devono ancora essere messe a punto, ma avanzano bene. Oltre a questo sono stati adottati numerosi atti non legislativi, tra cui 10 atti delegati, 6 atti di esecuzione e 3 decisioni della Commissione. Tuttavia, avvertono dall’esecutivo comunitario, le misure non sono in grado di attenuare l’impatto generale di uno scenario di mancato accordo.

Le proposte hanno natura temporanea, di portata limitata, non sono state negoziate col Regno Unito, e saranno adottate in modo unilaterale dall’Ue. Bruxelles ha anche intensificato il lavoro per informare sull’importanza di prepararsi ad uno scenario di ‘no deal’.

Tra gennaio e marzo 2019, il segretario generale aggiunto della Commissione Ue, Céline Gauer, sta facendo un tour delle 27 capitali, per dare chiarimenti. Le visite, fino ad ora, hanno mostrato un alto grado di preparazione degli Stati membri per tutti gli scenari.