Agenpress. “È di stamattina la notizia che il Ministero dell’Economia e Finanza non ha intenzione di sgomberare, per il momento, lo stabile di CasaPound, a Roma: ‘Non è priorità per prefettura e demanio’. Ribadisco un concetto semplice, che però sembra sfuggire al Ministero e non solo: CasaPound non va sgomberata perché è un’occupazione abusiva, va sgomberata perché è un’occupazione fascista”.

Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.