Casapound. Il Mef risponde a Raggi. “Lo sgombero della sede non è prioritario”

Agenpress – Lo sgombero della sede di Casapound non è prioritario. Questo, a quanto si apprende, il contenuto della lettera che il Mef ha scritto al Campidoglio in risposta alla missiva con cui la sindaca di Roma Virginia Raggi a fine gennaio informava il ministero di Tria della mozione approvata a maggioranza dall’assemblea capitolina per chiedere lo sgombero dello stabile occupato in via Napoleone III a Roma. L’immobile è di proprietà del Demanio.

“In merito alle notizie di stampa apparse oggi, il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio precisano di avere svolto l’istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell’immobile sito in Via Napoleone III occupato da CasaPound. Ribadendo al contempo che a questo punto l’effettuazione dello sgombero dovrà essere valutato dal Prefetto di Roma, che non lo ritiene prioritario in forza dei criteri stabiliti ad hoc”.