Corea del Nord. Rimpatrio forzato della figlia dell’ex ambasciatore della Corea del Nord: Amnesty International Italia chiede spiegazioni

Agenpress – A seguito delle notizie secondo le quali, lo scorso mese di novembre, la figlia dell’ex ambasciatore della Corea del Nord in Italia sarebbe stata rapita a Roma e sottoposta a rimpatrio forzato, il presidente di Amnesty International Italia Antonio Marchesi ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Se confermato, si tratterebbe di un fatto gravissimo, tale da sollecitare alcune domande: cosa ha fatto l’Italia per tutelare la sicurezza di una persona in oggettivo pericolo, trattandosi della figlia minorenne di un rappresentante diplomatico nel nostro paese che aveva pubblicamente manifestato l’intenzione di chiedere asilo politico? Come è stato possibile che agenti dello stato nord-coreano abbiano potuto rapire a Roma e trasferire fuori dall’Italia tale persona? E cosa sta attualmente facendo l’Italia per ottenere dalla Corea del Nord garanzie sulla sua incolumità?”

“Ci auguriamo che il governo italiano vorrà chiarire urgentemente questa vicenda che, a prima vista, ricorda per alcune preoccupanti analogie quella di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente del Kazakistan Mukhtar Ablyazov, vittima con la figlia di rimpatrio forzato da Roma nel 2013”.