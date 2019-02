Crosetto. Berlusconi lasci la guida del centro destra a Fratelli d’Italia

Agenpress – “Fratelli d’Italia si propone come la seconda gamba dell’attuale centrodestra. Mi auguro che anche le elezioni regionali sarde lancino un messaggio a Berlusconi, affinché capisca che è inutile cercare di difendere una riserva indiana che si riduce sempre più e che è invece ora di rendere più grande il suo vecchio progetto caricandolo sulle spalle di Giorgia Meloni”.

Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Fdi, Guido Crosetto, a Cagliari per un incontro elettorale in vista del voto di domenica 24. “Le regionali sarde potrebbero costituire un segnale in grado svegliare gli amici di Forza Italia e convincerli ad aggregarsi al progetto di Giorgia Meloni che si rivolge alla base di quello che fu il Pdl”.

“Noi puntiamo a crescere lo dico con profondo rispetto e amicizia per Berlusconi, puntiamo a far capire che nel centrodestra, al di là della Lega, ci sono due curve, una che scende, collegata all’età biologica del fondatore, l’altra che sale, legata all’età della fondatrice di Fdi Giorgia Meloni”.