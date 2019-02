Gallo (M5S). Siamo sotto ricatto di Salvini. 41% dei nostri militanti ha votato a favore del processo

Agenpress – “Il voto su Salvini e il caso Diciotti ha aperto una ferita importante nel Movimento, che non va trascurata e ancor meno liquidata come si sta facendo in queste ore. Il 41% dei nostri militanti ha votato a favore del processo, è un numero enorme visto che vari esponenti di governo si erano espressi in modo opposto: tra noi c’è una divisione netta, non ci sono dissidenti da accompagnare alla porta”.

Lo dice il deputato del M5S Luigi Gallo, in una intervista a la Stampa, sottolineando come “non si possa andare avanti con continui ricatti. Salvini ha nella Lega la sua organizzazione militare, noi siamo un’altra cosa: un movimento partecipato che deve ricominciare a confrontarsi”.

“Quel 41% dice che il Movimento deve ritrovare la sua identità. Ci vuole rispetto per la nostra storia e per un programma votato da 11 milioni di italiani. Se al governo modifichi tutti i tuoi principi non sei più il M5S. Per noi il leader è il programma, non vorrei un partito personale”.

“La nostra identità prevedeva di fare quella scelta a occhi chiusi: si dice sì ai magistrati così come nelle liste si mettono solo incensurati. Non c’era bisogno di dividerci su questo. Ha pesato il fatto di essere sotto ricatto della Lega” aggiunge.

“Ci vuole più rispetto per chi voleva restare coerente con i nostri principi e dire sì alla richiesta dei magistrati: quel 41% è, insieme ai risultati delle regionali in Abruzzo, un campanello d’allarme che suona e dice che dobbiamo raddrizzare il lavoro del governo”.