Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Ministri Esteri e Interni chiariscano su Jo- Song- Gil”

Agenpress. “Fonti di stampa, riportano che la figlia dell’ ex ambasciatore nord coreano a Roma Jo Song Gil nello scorso Novembre sia stata rimpatriata con metodi ancora poco chiari e comunque sospetti. Su questo episodio è quanto mai opportuno che le autorità italiane diano una risposta e chiariscano. In particolare, è necessario sentire la versione del Ministro per gli Esteri e di quello dell’ Interno.

Ma oggi quello dell’ interno è più impegnato ad andare in giro per l’ Italia a fare campagna elettorale che a pensare ai doveri del suo ufficio”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò