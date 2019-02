Macellazione rituale. Corte di Giustizia Europea. E’ motivo di sofferenza per gli animali

Agenpress – “La pronuncia della Corte di giustizia Europea chiarisce in modo definitivo -ammesso che ce ne fosse bisogno- che la macellazione rituale è ancor più motivo di sofferenza per gli animali, poiché non è previsto lo stordimento.” Afferma Paolo Bernini, ex deputato M5S “Ho sempre avuto una posizione chiara nel merito e la scienza lo conferma: la macellazione rituale è motivo di dolore e sofferenze indicibili e che dobbiamo fermare!

È evidente che da vegano non posso che auspicare che nessuna creatura debba più essere sottoposta ad alcuna violenza e maltrattamento, ma è ancor più evidente che un Paese civile non possa consentire l’incrudelimento unicamente per “rispettare” precetti religiosi che, nei paesi più progressisti sia musulmani che ebraici, sono stati superati. Ho avuto un cospicuo scambio di opinioni a riguardo con i movimenti musulmani ed ebraici che hanno combattuto per l’eliminazione della macellazione rituale e con altri che stanno lottando per le ragioni antispeciste.

Tradizioni religiose e pseudoculturali devono essere superate dalla civiltà e dal rispetto per tutti i viventi.” Conclude Bernini.

“European Court of Justice judgement: meat coming from animals slaughtered without stunning are prohibited from using the European Organic Production label, Reasoning: organic production desires to meet high animal welfare standards and not stunning before slaughter compromises this. “ FVE welcomes this judgement.

Court of Justice: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190015en.pdf

FVE statement on slaughter without stunning: https://www.fve.org/publications/slaughter_without_stunning/

https://www.facebook.com/163706280365782/posts/2199706180099105/