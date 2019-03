Meteo. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, in aumento invece sulle regioni centro-meridionali

Agenpress – AL NORD. Tempo in peggioramento da Ovest sin dalle prime ore della giornata con piogge e neve sui rilievi, nel pomeriggio e in serata fenomeni in estensione anche ai rimanenti settori con fiocchi fino a quote medie lungo l’arco alpino.

AL CENTRO. Nuvolosità innocua in aumento su gran parte delle regioni nel corso della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Locali o deboli piogge potranno manifestarsi solo su alta Toscana e settore costiero a confine con la Liguria.

AL SUD E SULLE ISOLE. Giornata caratterizzata interamente da bel tempo e ampie schiarite su tutte le regioni, qualche nube in più si affaccerà su Campania, Molise e Sardegna tra la sera e le prime ore della notte.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, in aumento invece sulle regioni centro-meridionali.