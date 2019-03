Termini Imerese. Arrestati i vertici della Blutec. “16 dei 21 mln di fondi statali usati in altri impianti”

Agenpress – Questa mattina, i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno notificato al presidente del consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato della Blutec spa un provvedimento di arresti domiciliari. E l’intera società con sede in provincia di Torino, a Rivoli, è stata sequestrata. Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi sono accusati di malversazione ai danni dello Stato. Nei loro confronti è scattato anche un provvedimento di interdizione, per 12 mesi non potranno esercitare “imprese e uffici direttivi”, così recita il provvedimento del gip di Termini, Stefania Galli. Di Cursi è in questo momento all’estero, sta rientrando in Italia.

Almeno 16 dei 21 milioni di euro di soldi pubblici versati alla Blutec, l’azienda che avrebbe dovuto gestire il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, sono stati invece impiegati in altri impianti per l’acquisto di beni, come ad esempio un software.

Le Fiamme gialle, oltre a dare esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, hanno infatti sequestrato preventivamente proprio 16 milioni e 516 mila euro. Sigilli anche a tutti gli stabilimenti sparsi in Italia: le numerose unità locali tra Piemonte, Sicilia, Abruzzo e Basilicata sono sotto sequestro per evitare la prosecuzione di condotte di malversazione e affidate a un amministratore giudiziario che avrà il compito di assicurare la continuità aziendale della società.

“La speranza è che il polo industriale di Termini Imerese risorga e che queste indagini servano ad aprire di più gli occhi, fare controlli più appropriati e avere uno scatto di fantasia su come si possono realizzare i livelli occupazionali che questo territorio merita”, ha detto il procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio. Le indagini, ha spiegato il colonnello Cosmo Virgilio, hanno permesso di accertare l’esistenza di “movimenti finanziari immediatamente successivi all’accredito dei soldi da parte di Invitalia sui conti della Blutec” per lo stabilimento di Termini Imerese. “Abbiamo riscontrato – spiega il colonnello Virgilio – che dopo una serie di giro conti su rapporti bancari e finanziari intestati a stessa società, una buona parte di questi milioni sono stati oggetto di speculazione finanziaria, hanno prodotto dei rendimenti e sono stati smobilizzati su altri conti di società di proprietà della famiglia Ginatta”.