Meteo. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi

Agenpress – AL NORD. Tempo stabile e per lo più soleggiato tra Piemonte, Lombardia e Liguria di ponente, più instabile sugli altri settori con piogge, acquazzoni e nevicate in montagna oltre 800-1300 metri di quota, sia sulle Alpi che in Appennino. Migliora il tempo in serata e in nottata su tutte le regioni.

AL CENTRO. Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi specie in Toscana. Peggiora dal pomeriggio con piogge e temporali diffusi specie tra Lazio e Umbria. Neve in Appennino oltre i 1300-1500 metri di quota ma in rapido calo in serata e in nottata fino a 600 metri tra Umbria e Marche.

AL SUD. Giornata caratterizzata dal bel tempo al sud Italia eccetto in Sardegna e dalla sera anche in Campania con piogge in arrivo. Sole prevalente in Sicilia, Calabria e in Puglia.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.