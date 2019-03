Luca Casarini: da ex tuta bianca a capo missione della nave ong Mediterranea

Agenpress – “Non siamo una nuova Ong, ma una piattaforma sociale. Questa nave deve diventare un simbolo. Se l’Italia e l’Europa chiudono i loro porti, chiameremo la popolazione a scendere in strada”.

Lo ha detto Luca Casarini, che da 7 anni vive aPalermo. Dal Veneto si è trasferito al Sud per amore. E’ diventato imprenditore full time, con un progetto che si occupa di coworking, “non solo spazio di lavoro condiviso ma un progetto di comunità creativa e laboratorio di pratiche di economia partecipativa”.

Veneto, nato a Mestre l’8 maggio 1967, si è avvicinato da ragazzo alla realtà dei centri sociali e al mondo anarchico ed antagonista. Negli anni ’80 frequenta prima a Padova il centro sociale “Pedro”, poi il “Rivolta” di Porto Marghera. Diploma di perito termotecnico, qualche esame alla facoltà di Scienze Politiche, non termina gli studi universitari e si dedica completamente alla lotta politica.

Da allora, il suo impegno si è via via istituzionalizzato, ma per i duri e puri, il “vecchio” Casarini si sarebbe imborghesito. Di fatto alla politica attiva non ha mai rinunciato. Nel 2014 figura tra i candidati europei della Lista Tsipras, ma non viene eletto. Ha collaborato con Nichi Vendola, ai tempi di Sel. L’anno scorso è stato tra i fondatori di Sinistra italiana ed eletto segretario regionale in Sicilia.

L’ex Disobbediente quest’anno ha coordinato i ragazzi che hanno trasformato un rimorchiatore del 1971 in una nave da “ricerca e salvataggio. Non siamo una nuova Ong ma una piattaforma sociale – ha chiarito prima di mollare l’ancora -. Questa nave deve diventare un simbolo. Se l’Italia e l’Europa chiudono i loro porti, chiameremo la popolazione a scendere in strada”.

L’anno scorso ha celebrato a Pantelleria (con tanto di fascia tricolore) il matrimonio della figlia di Toni Negri. Che si chiama Nina, ha sposato Marco, due “amici carissimi. Sono stati loro a spiegarmi — aveva raccontato subito dopo la cerimonia a ottobre al Mattino di Padova — che un privato cittadino può sposare una coppia. E così l’ho fatto”.

“Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome della nave sta parlando Luca Casarini: vedete i precedenti penali del signore che era noto per essere leader dei centri sociali del nord est, con precedenti penali vari”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a SkyTg24 sulla vicenda della nave Mare Ionio. A bordo, ha aggiunto, “ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra, che stanno a mio parere commettendo un reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché hanno raccolto questi migranti in acque libiche” mentre “stava intervento una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l’Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell’alt della Guardia di finanza”.