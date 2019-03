Cogliati (Sud Protagonista): “la Roma Grillina al capolinea”

Agenpress. Avevano promesso di cambiare Roma. Con l’arresto di Marcello De Vito e l’indagine sull’ Assessore Frongia, la Giunta Raggi dimostra che il vero cambiamento ha condotto alla totale rovina della “Capitale del Mondo”- sostiene Alessandro Cogliati, Vice Federale e Coordinatore Lazio di Sud Protagonista.

“Un via vai di assessori (9 sostituiti in 33 mesi): funivia stile Courmayeur pensata per decongestionare il traffico della periferia nordovest, pecore da piazzare in parchi e ville a mo’ di tosaerba, cinquanta bus incendiati negli ultimi due anni per mancanza di manutenzione di un’Atac piena di debiti, strade ormai colmi di avvallamenti e buche, quartieri sporchi, la raccolta differenziata cala dopo 10 anni perché l’azienda dei rifiuti non riesce a chiudere il bilancio, sono solo alcuni degli scempi Amministrativi di un Sindaco alla deriva” – continua Cogliati -.

“La Capitale non può permettersi altri due anni così: le imprese di qualità chiudono, gli investitori scappano. Il nostro PIL è ancora 3 punti sotto il livello del 2008, Milano si posiziona a +18%.

Noi di Sud Protagonista abbiamo già avviato interlocuzioni sul territorio con associazioni di categoria imprenditoriali e sociali, pronti a scendere in campo per una svolta progettuale ed un confronto tematico per far rinascere Roma” – conclude Cogliati -.