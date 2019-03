Conte: “Se riparte il Sud riparte l’Italia”

Agenpress. Investire nella ricerca è tra le azioni più concrete, e al contempo più preziose, che si possano compiere per far crescere il nostro Paese e offrire un futuro ai nostri giovani. Questo Governo intende perseguire con la massima determinazione questo obiettivo, in modo da recuperare il divario che ci separa dai migliori standard europei.

Oggi a Lecce ho preso parte alla cerimonia di sottoscrizione di un importante accordo di ricerca tra Eni e CNR, per la creazione di quattro laboratori, tutti localizzati nel Sud d’Italia – in Puglia, in Basilicata, in Sicilia e in Campania – nei quali sarà avviato un programma di alta formazione rivolto ai ricercatori.

Lavoriamo per il riscatto del Sud. Tutti insieme. Senza distinzioni di colori politici, senza tenere conto delle distanze geografiche. Se riparte il Sud riparte l’Italia.