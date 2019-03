Confindustria. Sono mesi che chiediamo la riapertura dei cantieri, l’economia è ferma

Agenpress – “In uno scenario di crescita zero, il fattore tempo è cruciale. Sono mesi che chiediamo la riapertura di tutti i cantieri pronti a partire con le risorse già stanziate, senza incidere negativamente sui conti pubblici”.

Lo dice Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, dopo l’allarme lanciato ieri dal Centro Studi che prevede crescita zero nel 2019.

“Con il crollo degli investimenti privati, gli investimenti pubblici sempre più bassi e il credito che sta rallentando e diventa sempre più selettivo, è urgente un cambio di passo nella politica economica nazionale”.

Per il capo economista di Confindustria Andrea Montanino “l’economia è ferma, non ci sono consumi, le famiglie tendono a risparmiare di più perché hanno paura, le imprese non hanno fiducia. Il problema è il calo della fiducia in generale”.

“Confindustria è fatta di migliaia di imprese di tutti i tipi, grandi e piccole, è l’insieme di 200 associazioni distribuite, non c’è un potere forte dietro. Noi fotografiamo la situazione economica del Paese”.