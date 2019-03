Di Maio: “Amazon, Apple, Facebook, Virgin Galactic, Google. Sono aziende che ho incontrato ieri a Washington”

Agenpress. Amazon, Apple, Facebook, Virgin Galactic, Google. Sono solo alcune delle aziende che ho incontrato ieri a Washington. Stiamo parlando dei marchi che hanno rivoluzionato l’economia mondiale e, con essa, le nostre vite.

Sono le aziende che ci consentono di tenere in tasca un computer, un telefono e una macchina fotografica contemporaneamente, che ci permettono di parlare con amici e parenti in tutto il pianeta o che ci permettono di ricevere ovunque quel che vogliamo. Sono aziende, ma anche idee. Sono i principali rappresentanti del tempo in cui viviamo, di un presente con uno sguardo decisamente volto al futuro. Ed è a quello che, insieme, Italia e Stati Uniti guarderanno.

Il mio viaggio è incentrato proprio su questo: far capire a chi investe che può e deve farlo in Italia perché troverà da parte del governo aiuti concreti. Mi riferisco in particolare al fondo per l’Innovazione e agli investimenti del Venture capital per un miliardo di euro, che permetteranno di digitalizzare in fretta il nostro Paese e finanziare le start up innovative. Come ho già detto, io metterò sempre l’Italia al primo posto e lavorerò quotidianamente perché il nostro Paese sia terreno fertile per chi ha voglia di crescere insieme a noi. Puntiamo dritti al futuro!