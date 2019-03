Molise. Potenziamento Vigili del Fuoco. Barone (FEDERDISTAT VVF) incontra l’on. Tartaglione (FI)

Agenpress – Dopo la nota inviata nei giorni passati ai vertici del Ministero da parte delle tre sigle sindacali dei Vigili del Fuoco ANPPE – FEDERDISTAT-CISAL sull’insoddisfazione delle dotazioni organiche che ha penalizzato fortemente la regione Molise ed in particolare il comune di Termoli, ieri pomeriggio il Segretario Generale Federdistat Vigili del Fuoco Antonio Barone ha incontrato alla Camera dei Deputati On.Annaelsa Tartaglione di Forza Italia e membro della Commissione Affari Costituzionali.

Nell’incontro è emerso la preoccupazione, da parte di Barone, per la situazione critica venutasi a creare nella regione Molise, in particolare della realtà industriale di Termoli, al quale il Dipartimento ha predisposto una non equa ripartizione di personale dei Vigili del Fuoco e si segnalano grosse criticità anche per il parco automezzi. L’incontro è stato molto costruttivo, infatti l’On. Tartaglione, ha ascoltato le preoccupazioni del Segretario Generale Federdistat, assicurando che l’impianto di soccorso dei Vigili del Fuoco del Molise non dev’essere penalizzato rispetto alle altre regioni.

Inoltre nell’incontro si è parlato anche di valorizzazione di tutte le componenti del Corpo e di riordino delle carriere in vista della riapertura della delega del riordino per i Vigili del Fuoco.