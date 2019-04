AGSAS Onlus: Un Taglio per l’Autismo

Agenpress. L’AGSAS nasce nel 1990 e nel suo percorso trentennale ha fatto la storia dell’Autismo in Sicilia prima e in Italia dopo, le regioni italiane copiano tutto ciò che abbiamo realizzato.

Ha contribuito all’istituzione dello 0.1% del 2005 con la legge Mercadante/Basile, ha elaborato le linee guida del 2007, ha contribuito all’emanazione degli standard organizzativi dei servizi dedicati del 2011.

Dal 2014 è subentrata la politica che distoglie i soldi pubblici secondo convenienza opportunità e interessi personali privilegiano progetti inutili di qualità.

Si sono attivati progetti tramite bandi di pura e fumosa interpretazione solo di quantità a discapito della qualità.

L’ AGSAS ha attivato la campagna “Un taglio per l’Autismo” per dare dignità, trasparenza, intervento abilitativo quod vitam agli autistici adulti tramite l’inclusione lavorativa in mini/medie aziende in rapporto 1:1 con i normodotati.

Es: 3 autistici, 3 normodotati e 1 manager come lavoratore e garante dell’ambiente protetto.

Gli autistici hanno bisogno dei normodotati per imparare secondo normalità e i normodotati hanno bisogno degli autistici per produrre e avere lo stipendio a fine mese.

Abbiamo realizzato uno spot, locandine, gadget per sensibilizzare e attenzionare il problema della mancanza di lavoro per gli autistici che se non inseriti nella società, finiscono in istituti per non autosufficienti, i vecchi manicomi, chiamati RSA, Farm community, case famiglia, case di accoglienza etc. lo spot il cui testimonial è il campione del mondo di salto in alto indoor nonché campione d’Europa Gianmarco Tamberi che presta la sua faccia pulita rasata a metà dall’autismo in contrapposizione di quell’altra a metà oscurata dall’indifferenza altrui.

Gianmarco Tamberi rade metà faccia ogni volta che salta.

Con questo lite motive l’ AGSAS ha realizzato un iniziativa nazionale il 31 marzo dove a Palermo, Lucca, Marsala, Caltanissetta, pittori contemporanei nelle piazze hanno dipinto l’autismo, a tema, secondo sentire.

Altre iniziative nazionali per il giorno 2 dove si invitano i maschi a radersi metà faccia e le donne a radersi parti dei capelli per un look originale eclatante, fornendo alla popolazione i nominativi dei parrucchieri e barbieri che attueranno gratuitamente, per quel giorno, un taglio per l’autismo.

Altra iniziativa (locale) è quella del 5 aprile alle 20.30 presso la fiera del mediterraneo, da titolo “Musica e Taglio Live”.

Gruppi musicali si esibiranno mentre barbieri e parrucchieri faranno un taglio per l’autismo, ingresso e taglio rigorosamente gratuiti.

Altra iniziativa il 06 Aprile: In 15 parchi d’Italia si svolgerà il Parkrun, passeggiata secondo un taglio per l’autismo (rasati). Il 10 aprile altro evento locale: Musica e Taglio Live alle ore 20.30 al Dorian, tutto gratuito.



Altro evento a Pasquetta con la Lega Serie B: Striscioni nei campi di serie B con un taglio per l’autismo, terna arbitrale e capitani delle due squadre entrano in campo con la maglietta di un taglio per l’autismo, durante la partita sul maxi schermo verrà proiettato lo spot della campagna.